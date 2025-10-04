Mundial sub 20: Australia eliminó a Cuba y quedó pendiendo de un hilo

La selección de Australia salió de perdedor en el Mundial sub 20 de Chile 2025 luego de vencer por 3-1 a su similar de Cuba, elenco que se despidió del certamen con apenas producto del histórico empate que lograron ante Italia.

El elenco oceánico, en tanto, llegó a los 3 puntos y quedó tercero a la espera de que se cierre la fase grupal este domingo para saber si pasa a la siguiente ronda.

Fue un partido prácticamente unilateral, con el conjunto australiano dominando las acciones. Prueba de ello fue que antes del descanso ya ganaba por 2-0 gracias a los goles de Max Caputo (21') y Daniel Bennie (39'). En el segundo tiempo, Caputo logró su doblete (50') y comenzó a sentenciar el partido.

A los 63' Alessio Rabello logró el descuento en un gol que sirvió para el honor cubano.