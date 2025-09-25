Mundial sub 20: Médico de FIFA fue víctima de un robo en Las Condes

Este sábado comienza el Mundial sub 20 en Chile y dos delegaciones de extranjeras fútbol se vieron involucradas en delitos de robo.

En tanto, un médico coordinador de la FIFA, de nacionalidad brasileña, sufrió este martes la sustracción de su mochila mientras estaba en el hotel By Hilton, comunas de Las Condes.

El comisario Mauricio Camousseight, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Centro Norte, indicó a través de un video que "el médico se encontraba en el hall del edificio y dejó su mochila en el lado posterior de una silla mientras compartía junto a otros profesionales de la salud, instante en que un grupo indeterminado de sujetos ingresó".

Uno de los individuos utilizó la técnica "El Toreo": "Ocupando un vestón se sentó junto a los profesionales, tomando la especie y huyendo del lugar en dirección desconocida", explicó.

El hecho más reciente ocurrió la madrugada de este jueves en el Hotel ECO, lugar donde se hospeda la selección de Arabia Saudita, y donde un sujeto fue detenido tras ser sorprendido sustrayendo especies desde la cocina del recinto.

Desde la Fiscalía indicaron que el imputado fue capturado por Carabineros a metros del lugar y que nadie del hotel fue afectado por este hecho.