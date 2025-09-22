Nicolás Córdova y el objetivo de la Roja para el Mundial sub 20: Quiero salir campeón

Resta menos de una semana para el inicio del Mundial sub 20 en Chile y la expectación se centra en el debut de la Roja ante Nueva Zelanda, un estreno que el técnico Nicolás Córdova anticipó en conversación con Claudio Borghi.

"Lo que más esperamos es que los jugadores muestren todo. Que se pueda consolidar este proyecto que llevamos dos años. Quiero salir campeón, todos soñamos con eso, pero la realidad es que lo que más nos tiene obsesionados es poder competir de igual", expresó en el canal de YouTube PicadoTV Chile.

Seguido a esto, el seleccionador apuntó: "Después de este Mundial, tengamos cuatro o cinco jugadores más de los tres que ya fueron a la selección mayor. Ese es el real objetivo de las juveniles".

"Acá hay tres o cuatro jugadores que podrían llegar a Europa tranquilamente. Son jugadores que tienen características distintas a los demás, que en conjunto con los clubes trabajamos para que sean jugadores de élite y esperemos que el Mundial los catapulte a que se puedan ir", sostuvo Córdova.

Finalmente, se refirió a la opción de continuar en el combinado mayor: "Circunstancialmente se han generado tres eventos que he me ha tocado salir de mi rol e ir a otro. Estoy enfocado absolutamente a lo que pase de acá a diciembre y nada más. Viene el Mundial sub 20, el Mundial sub 17, el Sudamericano sub 15, los partidos en Rusia con la selección mayor y cuando pase todo eso vamos a ver que quiere la Federación".