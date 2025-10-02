Nigeria derrotó en el final a Arabia Saudita y se ilusiona con avanzar en el Mundial Sub 20

Nigeria venció en la agonía por 3-2 a Arabia Saudita este jueves en el Estadio Fiscal de Talca, en la segunda fecha del Grupo F del Mundial Sub 20, y se ilusiona con lograr la clasificación a octavos de final.

El cuadro africano logró sus primeros tres puntos y quedó tercero en en su grupo, a solo uno de Colombia y Noruega, por lo que los pasajes a octavos se definirán el domingo en el cierre del Grupo F.

En la primera parte, Nigeria se adelantó gracias a Salihu Nasiru (10'), pero los árabes lo empataron poco después con gol de Amar Al Yuhaybi (21').

Las águilas retomaron la ventaja con un gol de laboratorio de Amos Ochoche (38'), pero Arabia volvió a igualarlo, en el complemento, con tanto del recién ingresado Talal Haji (50').

Cuando parecía que el partido terminaba 2-2, llegó el gol de la victoria para Nigeria, un penal de último minuto ejecutado por Daniel Bameyi (90+4').

El cierre del Grupo F se disputará en paralelo el domingo, a las 20:00 horas (23:00 GMT): Arabia Saudita enfrentará a Noruega en El Teniente de Rancagua y Nigeria hará lo propio ante Colombia en el Fiscal de Talca.