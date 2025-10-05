Noruega igualó con Arabia Saudita y confirmó su presencia en octavos del Mundial Sub 20

En el cierre de la fase grupal por la Copa Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, la selección de Noruega consiguió igualar 1-1 frente a Arabia Saudita para confirmar su presencia en octavos de final como segundo lugar en el Grupo F.

Ambos elencos llegaron al Estadio El Teniente de Rancagua con sus destinos claros en la competición, por lo que tras un primer tiempo muy parejo los europeos consiguieron adelantarse gracias a Niklas Kemp Fuglestad (46') en el inicio del complemento.

No obstante, el conjunto de Oriente Medio no se quiso quedar atrás y forzó un penal que fue ejecutado por Talal Abubakr Haji (53') para asegurar el primer punto de los dirigidos por Marcos Souza en la cita juvenil.

Con esto, el Grupo F quedó liderado por Colombia gracias al Fair Play y Noruega quedó con los mismos 5 puntos en el segundo lugar. En tanto, Nigeria se quedó como uno de los mejores terceros lugares al sumar 4 puntos y ubicarse sobre la unidad que sumó Arabia Saudita.