Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago7.2°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Nueva Caledonia dedicó emotivo mensaje a Chile tras despedirse del Mundial Sub 20

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los jóvenes oriundos de las islas en el Pacífico Sur posaron con una pancarta en Talca.

Nueva Caledonia dedicó emotivo mensaje a Chile tras despedirse del Mundial Sub 20
 EFE
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Aunque no consiguió sumar puntos, la modesta selección de Nueva Caledonia se convirtió en una de las más queridas del Mundial Sub 20 disputado en Chile y eso quedó en evidencia este domingo, durante su duelo de despedida disputado en Talca.

Tras caer 6-0 ante Francia en el cierre del Grupo E, los jóvenes de las islas en el Pacífico Sur posaron en conjunto a los futbolistas galos con un cartel que decía "Gracias por todo, Chile".

Así mismo, el portero Noa Muller se paseó por el recinto con la pancarta en la que también aparecían dibujadas las banderas del país anfitrión y la de Nueva Caledonia, unidas con un corazón en medio.

Imagen foto_00000002

EFE

El combinado que hacia su estreno en una Copa del Mundo cayó en sus tres partidos. Con 20 goles recibidos y apenas un tanto, obra de Wapae Simane en el 9-1 ante Estados Unidos, los de Pacífico Sur fueron los que más recibieron y menos convirtieron.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada