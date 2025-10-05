Nueva Caledonia dedicó emotivo mensaje a Chile tras despedirse del Mundial Sub 20

Aunque no consiguió sumar puntos, la modesta selección de Nueva Caledonia se convirtió en una de las más queridas del Mundial Sub 20 disputado en Chile y eso quedó en evidencia este domingo, durante su duelo de despedida disputado en Talca.

Tras caer 6-0 ante Francia en el cierre del Grupo E, los jóvenes de las islas en el Pacífico Sur posaron en conjunto a los futbolistas galos con un cartel que decía "Gracias por todo, Chile".

Así mismo, el portero Noa Muller se paseó por el recinto con la pancarta en la que también aparecían dibujadas las banderas del país anfitrión y la de Nueva Caledonia, unidas con un corazón en medio.

EFE

El combinado que hacia su estreno en una Copa del Mundo cayó en sus tres partidos. Con 20 goles recibidos y apenas un tanto, obra de Wapae Simane en el 9-1 ante Estados Unidos, los de Pacífico Sur fueron los que más recibieron y menos convirtieron.