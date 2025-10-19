Othmane Maamma fue galardonado con el Balón de Oro del Mundial Sub 20 en Chile

El extremo Othmane Maamma, el hombre más importante de la selección de Marruecos, fue elegido este domingo mejor jugador del Mundial Sub-20 de Chile 2025, un premio merecido en el que fue secundado por su compañero Yassir Zabiri, plata, y por el mediocentro argentino Milton Delgado, bronce.

Después de la final en la que Marruecos se impuso a Argentina por 0-2, la organización del torneo entregó los clásicos trofeos individuales a los jugadores más destacados de la competición.

Maamma añadió a su medalla de campeón el título a mejor jugador del torneo tras sus grandes actuaciones durante la competición, siendo la brújula de su equipo, el jugador más incisivo por banda derecha y cerrando el torneo con una asistencia a Zabiri, que abrió el marcador en la final.

Zabiri también cerró un Mundial para la historia, pues además de ganar el trofeo de plata compartió el de la Bota de Oro otorgado al goleador del certamen.

Esta distinción estuvo más reñida que nunca, porque Benjamin Cremaschi (Estados Unidos), Lucas Michal (Francia) y Néiser Villarreal (Colombia) llegaron empatados con 5 goles, seguidos de cerca por el argentino Alejo Sarco, que contaba con 4 dianas antes de comenzar la final.

El premio parecía que estaría entre ellos, pero Zabiri con su doblete en la final se colocó también con 5 goles, provocando un cuádruple empate en lo más alto de la tabla de artilleros.

El argentino Santino Barbi recibió el Guante de Oro que reconoce al mejor portero de la competición, aunque se mostró -como era de esperar- con muy poco ánimo tras la derrota de su selección.