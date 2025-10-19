Palmarés: Marruecos conquistó en Chile su primer título de un Mundial Sub 20

La selección de Marruecos conquistó este domingo en el Estadio Nacional de Chile su primer título en la historia de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA, tras ganar la final a Argentina.

El cuadro marroquí se convirtió, además, en el segundo país africano en conquistar el trofeo; el primero fue Ghana en 2009.

Argentina, por su parte, logró su segundo subcampeonato en la octava final que disputa en la historia. Ganó las definiciones de 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, y perdió la de 1983 y este domingo en Chile 2025.

Revisa el palmarés del Mundial Sub 20: