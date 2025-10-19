Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Palmarés: Marruecos conquistó en Chile su primer título de un Mundial Sub 20

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El conjunto marroquí es el segundo país africano en ganar el torneo.

Palmarés: Marruecos conquistó en Chile su primer título de un Mundial Sub 20
La selección de Marruecos conquistó este domingo en el Estadio Nacional de Chile su primer título en la historia de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA, tras ganar la final a Argentina.

El cuadro marroquí se convirtió, además, en el segundo país africano en conquistar el trofeo; el primero fue Ghana en 2009.

Argentina, por su parte, logró su segundo subcampeonato en la octava final que disputa en la historia. Ganó las definiciones de 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, y perdió la de 1983 y este domingo en Chile 2025.

Revisa el palmarés del Mundial Sub 20:

  • Túnez 1977: Unión Soviética
  • Japón 1979: Argentina
  • Australia 1981: Alemania Federal
  • México 1983: Brasil
  • Unión Soviética 1985: Brasil (2)
  • Chile 1987: Yugoslavia
  • Arabia Saudita 1989: Portugal
  • Portugal 1991: Portugal (2)
  • Australia 1993: Brasil (3)
  • Catar 1995: Argentina (2)
  • Malasia 1997: Argentina (3)
  • Nigeria 1999: España
  • Argentina 2001: Argentina (4)
  • Emiratos Arabes Unidos 2003: Brasil (4)
  • Países Bajos 2005: Argentina (5)
  • Canadá 2007: Argentina (6)
  • Egipto 2009: Ghana
  • Colombia 2011: Brasil (5)
  • Turquía 2013: Francia
  • Nueva Zelanda 2015: Serbia
  • Corea del Sur 2017: Inglaterra
  • Polonia 2019: Ucrania
  • Indonesia 2021: Cancelado por la pandemia del Covid-19
  • Argentina 2023: Uruguay
  • Chile 2025: Marruecos

