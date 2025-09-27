Paraguay se impuso en un vibrante estreno ante Panamá en el Mundial Sub 20
Los guaraníes se exigieron para celebrar en Valparaíso.
Los guaraníes se exigieron para celebrar en Valparaíso.
Paraguay derrotó 3-2 a Panamá en un partidazo, duelo válido por la primera fecha del Grupo B de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, disputado en el estadio "Elías Figueroa Brander" de Valparaíso.
El partido comenzó con sorpresa, ya que el conjunto centroamericano abrió la cuenta a los 5 minutos. Tras un tiro de esquina, Erick Díaz conectó de cabeza, el arquero paraguayo logró despejar a medias y, en el rebote, Gustavo Herrera habilitó a Martín Krug, quien definió con un derechazo para adelantar a los panameños.
Los guaraníes reaccionaron y estuvieron cerca del empate con un zurdazo de César Miño que se desvió sobre el travesaño.
La igualdad llegó al minuto 42: Tras un córner mal despejado por la defensa canalera, el balón quedó para el zaguero Alexandro Maidana, quien remató de izquierda y decretó el empate momentáneo.
En el inicio del complemento, Paraguay se instaló en campo rival, con un potente remate de Maidana que exigió al guardameta Cecilio Burguess. Panamá respondió a los 58' con un disparo de Herrera que Facundo Insfrán contuvo con solvencia.
El segundo gol paraguayo llegó a los 63 minutos. Maidana, figura del encuentro, desbordó por izquierda y envió un centro que Enso González conectó de volea para poner en ventaja a los sudamericanos.
Poco después, Miño y David Fernández estuvieron cerca de ampliar, pero la defensa panameña salvó en la línea.
Panamá igualó a los 76' con un golazo de Giovany Herbert, quien combinó en una pared con Gustavo Herrera y definió con un derechazo rasante que venció a Insfrán. El partido mantuvo su intensidad hasta el final, con llegadas en ambas porterías.
Cuando parecía todo sentenciado, en tiempo añadido Villalba desbordó por derecha y centró para Tiago Caballero, quien controló de pecho y, de media vuelta, definió cruzado para sellar la victoria guaraní.
Con este resultado, Paraguay y Ucrania lideran el Grupo B con tres puntos, mientras que Panamá y República de Corea permanecen sin unidades.
La segunda fecha se jugará el martes 30 de septiembre, con los duelos Ucrania ante Panamá (17:00 horas) y Paraguay contra Corea del Sur (20:00 horas), ambos en Valparaíso.