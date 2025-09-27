Paraguay se impuso en un vibrante estreno ante Panamá en el Mundial Sub 20

Paraguay derrotó 3-2 a Panamá en un partidazo, duelo válido por la primera fecha del Grupo B de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, disputado en el estadio "Elías Figueroa Brander" de Valparaíso.

El partido comenzó con sorpresa, ya que el conjunto centroamericano abrió la cuenta a los 5 minutos. Tras un tiro de esquina, Erick Díaz conectó de cabeza, el arquero paraguayo logró despejar a medias y, en el rebote, Gustavo Herrera habilitó a Martín Krug, quien definió con un derechazo para adelantar a los panameños.

Los guaraníes reaccionaron y estuvieron cerca del empate con un zurdazo de César Miño que se desvió sobre el travesaño.

La igualdad llegó al minuto 42: Tras un córner mal despejado por la defensa canalera, el balón quedó para el zaguero Alexandro Maidana, quien remató de izquierda y decretó el empate momentáneo.

En el inicio del complemento, Paraguay se instaló en campo rival, con un potente remate de Maidana que exigió al guardameta Cecilio Burguess. Panamá respondió a los 58' con un disparo de Herrera que Facundo Insfrán contuvo con solvencia.

El segundo gol paraguayo llegó a los 63 minutos. Maidana, figura del encuentro, desbordó por izquierda y envió un centro que Enso González conectó de volea para poner en ventaja a los sudamericanos.

Poco después, Miño y David Fernández estuvieron cerca de ampliar, pero la defensa panameña salvó en la línea.

Panamá igualó a los 76' con un golazo de Giovany Herbert, quien combinó en una pared con Gustavo Herrera y definió con un derechazo rasante que venció a Insfrán. El partido mantuvo su intensidad hasta el final, con llegadas en ambas porterías.

Cuando parecía todo sentenciado, en tiempo añadido Villalba desbordó por derecha y centró para Tiago Caballero, quien controló de pecho y, de media vuelta, definió cruzado para sellar la victoria guaraní.

Con este resultado, Paraguay y Ucrania lideran el Grupo B con tres puntos, mientras que Panamá y República de Corea permanecen sin unidades.

La segunda fecha se jugará el martes 30 de septiembre, con los duelos Ucrania ante Panamá (17:00 horas) y Paraguay contra Corea del Sur (20:00 horas), ambos en Valparaíso.