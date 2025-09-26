Presidente Gabriel Boric recorrió el Estadio Nacional en la previa del debut de Chile por el Mundial sub 20

En la antesala del inicio que tendrá el Mundial sub 20 en Chile, el Estadio Nacional albergó esta mañana la visita del Presidente Gabriel Boric en conjunto con Pablo Milad, mandamás de la ANFP; Jaime Pizarro, ministro del Deporte; y el italiano Pierluigi Collina, director de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

En la instancia, el Mandatario destacó el legado que la cita planetaria dejará en el país, apuntando a las remodelaciones de los estadios "Elías Figueroa Brander" (Valparaíso), El Teniente (Rancagua), Fiscal de Talca y el propio Nacional.

"Las instalaciones han sido mejoradas para recibir como corresponde un evento de primer nivel como este Mundial Sub 20. Nos retrotrae a la hermosa experiencia que fueron los Juegos Pananamericanos y Parapanamericanos. Chile ha demostrado que podemos ser sede de grandes eventos a nivel internacional", sostuvo.

Durante el recorrido, el Mandatario destacó las modificaciones realizadas en la infraestructura diciendo: "Se mejoraron 19 canchas de entrenamiento y también los estadios que son sede. Lo hicimos pensando en el presente, pero también en el futuro. Porque esto significa un legado para Chile, del que estamos orgullosos. Esto es un legado para Chile, fomentar el deporte es fomentar la salud, la cohesión social y la unidad nacional".

En la misma línea, remarcó que "si nos hemos adjudicado estos eventos es porque Chile es un país confiable, respetado en el extranjero, que ha demostrado contar con profesionales preparados para eventos de alta complejidad y somos un país con gente entusiasta por el deporte".

Finalmente, Boric anticipó el debut de la Roja. "Estaremos para apoyar a esta nueva generación de La Roja, a la que le deseamos el mejor de los éxitos. Una fiesta así no se vive todos los días. Los invito a disfrutar. Agradezco a FIFA por la confianza en el país", cerró.

Si bien la cita planetaria juvenil comenzará a jugarse desde las 17:00 horas (20:00 GMT), el debut de La Roja ante Nueva Zelanda está pactado para las 20:00 (23:00 GMT) en el coloso de Ñuñoa.