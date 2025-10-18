¿Se solucionó el problema de la transmisión de la final del Mundial Sub 20 y la Franja Electoral?

La final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional podrá ser transmitida de forma completa en televisión abierta este domingo, a partir de las 20:00 horas, ya que Chilevisión, el canal oficial, encontró una solución para que no sea interrumpida la emisión por la Franja Electoral.

Según informó el medio En Cancha, este viernes hubo una reunión en Chilevisión y se determinó que podrá emitir la Franja Electoral una vez concluya la final de la Copa del Mundo Sub 20.

El resto de los canales, en cambio, emitirán la franja política en el horario habitual, a partir de las 20:40 horas.

La final entre Argentina y Marruecos arrancará a las 20:00 horas (23:00 GMT), y además de CHV, también ser transmitida por DirecTV y su plataforma de streaming DGO.

Además, lo podrás seguir en Cooperativa.cl y escuchar en Cooperativa Deportes.