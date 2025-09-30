Ucrania y Panamá protagonizaron opaco empate en el Mundial Sub 20

Ucrania y Panamá igualaron 1-1 en un opaco encuentro en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso, válido por la segunda fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 de la FIFA que se celebra en Chile.

La primera incidencia relevante llegó a los 3 minutos. El juez peruano Kevin Ortega sancionó penal a favor de Ucrania, tras una leve sujeción dentro del área sobre Oleksandr Pyshchur.

Acto seguido, el propio Pyshchur remató potente de derecha, pero su disparo fue contenido por el guardameta panameño Cecilio Burgess. Sin embargo, la ejecución se repitió, ya que el arquero se adelantó. En la segunda instancia, los europeos cambiaron de ejecutante: esta vez fue Hennadii Synchuk, quien con un zurdazo cruzado y rasante abrió la cuenta.

Al minuto 36 llegó la igualdad. Los centroamericanos presionaron en la salida ucraniana, recuperaron el balón y Kevin Walder, cargado por la derecha, envió un centro que Gustavo Herrera conectó de cabeza para marcar el 1-1 definitivo.

Con este resultado, Ucrania lidera la zona con 4 puntos, mientras que Panamá sumó su primera unidad, quedando en la tercera ubicación.

La última fecha del Grupo B se disputará en simultáneo este viernes 3 de octubre a las 17:00 horas: Panamá se medirá ante República de Corea en Valparaíso, mientras que Ucrania jugará frente a Paraguay en el Estadio Nacional de Santiago.