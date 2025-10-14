Van Nistelrooy elogió al Mundial Sub 20: "Estoy disfrutando mucho del nivel"

En medio de su visita a Chile, el histórico delantero neerlandés Ruud van Nistelrroy tuvo palabras para el Mundial sub 20 que se realiza en nuestro país y aseguró que le ha gustado el nivel que ha visto.

"Estoy disfrutando mucho del nivel del Mundial. Ha sido muy interesante. Vi el Argentina vs México en Santiago. Es interesante ver equipos de diferentes países. El talento que existe en todo el mundo está aquí en Chile. Lo estoy disfrutando mucho", dijo el europeo al sitio oficial de la FIFA.

"Es una experiencia muy importante para los jugadores de esta edad. Viajan con su equipo, se preparan para un gran torneo, representan a su país y lidian con la atención mediática", añadió.

"Adquieren experiencia jugando contra equipos de otros continentes o países, y todo eso los hace crecer como jugadores y como selecciones nacionales", complementó.

En esa línea, elogió a Chile como sede del Mundial Sub 20: "Chile es un país espectacular. Muy hermoso, con infraestructura, estadios y hoteles en Santiago y en las afueras de la capital. Es un lugar excelente para albergar un torneo como el Mundial sub 20. Como vimos en el estadio de Santiago y ahora en Valparaíso, a la gente que le gusta el fútbol en Chile le encanta este deporte. Por todas estas razones, creo que es un lugar perfecto para organizar este torneo", expresó.