Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

[VIDEO] Captan a seleccionados sub 20 de Argentina burlándose de Chile antes de dejar el país

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"Chileno te vamos a matar, chileno te vamos a matar", se les escuchó entonar en Pudahuel.

[VIDEO] Captan a seleccionados sub 20 de Argentina burlándose de Chile antes de dejar el país
La selección sub 20 de Argentina se despidió del Mundial de la categoría tras caer en la final ante Marruecos pero en su camino dejó variadas polémicas celebraciones que terminaron con el reproche de los fanáticos.

Durante el certamen, jugadores de la Albiceleste como Gianluca Prestianni enrostraron el mal presente del fútbol chileno, y otros se mofaron de México y Colombia luego de eliminarlos.

Y como corolario de su participación en el Mundial Sub 20, el plantel trasandino se despidió de nuestro país con ofensivos cánticos.

Fue en el Aeropuerto de Santiago antes de viajar a Argentina donde varios jugadores trasandinos fueron captados dedicando insultos y burlas a nuestro país.

"Chileno te vamos a matar, chileno te vamos a matar", se les escuchó entonar en el terminal aéreo. "Chile no vas al Mundial", cantaron también.

Mira acá el video

