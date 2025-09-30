Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20
[VIDEO] Japón golpeó a La Roja con golazo de diestra de Yumeki Yokoyama
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El volante soltó un derechazo que superó a Sebastián Mella.
La selección de Japón aumentó a 0-2 su ventaja sobre La Roja en el Estadio Nacional, en el duelo de la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub 20, con un golazo de derecha, desde fuera del área, del volante Yumeki Yokoyama.
Revisa el gol de Japón:
