Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

[VIDEO] Japón golpeó a La Roja con golazo de diestra de Yumeki Yokoyama

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El volante soltó un derechazo que superó a Sebastián Mella.

[VIDEO] Japón golpeó a La Roja con golazo de diestra de Yumeki Yokoyama
La selección de Japón aumentó a 0-2 su ventaja sobre La Roja en el Estadio Nacional, en el duelo de la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub 20, con un golazo de derecha, desde fuera del área, del volante Yumeki Yokoyama.

Revisa el gol de Japón:

