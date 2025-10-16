[VIDEO] La sub 20 de Argentina celebró bailando la canción que usa la selección colombiana

Tras vencer por 1-0 a Colombia en las semifinales del Mundial sub 20, el plantel de la selección sub 20 de Argentina celebró en los camarines del Estadio Nacional y lo hizo sin guardarse nada.

Esto porque los jugadores trasandinos bailaron, cantaron y saltaron al ritmo del tema "El ritmo que nos une", la popular canción de Ryan Castro que representa a la escuadra colombiana desde la Copa América 2024.

Mira acá el festejo