[VIDEO] Mateo Silvetti anotó ante Colombia y acercó a Argentina a la final del Mundial Sub 20

La Albiceleste tomó ventaja en el Estadio Nacional.

Argentina encontró el gol de la ventaja ante Colombia en el minuto 72, para el 1-0 parcial en la semifinal del Mundial Sub 20 Chile 2025, con gran definición de Mateo Silvetti.

El delantero recibió asistencia de Gianluca Prestianni y definió con sutil toque ante la salida del arquero Jordan García.

Revisa el gol de Argentina:

