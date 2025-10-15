Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20
[VIDEO] Mateo Silvetti anotó ante Colombia y acercó a Argentina a la final del Mundial Sub 20
Autor: Cooperativa.cl
La Albiceleste tomó ventaja en el Estadio Nacional.
Argentina encontró el gol de la ventaja ante Colombia en el minuto 72, para el 1-0 parcial en la semifinal del Mundial Sub 20 Chile 2025, con gran definición de Mateo Silvetti.
El delantero recibió asistencia de Gianluca Prestianni y definió con sutil toque ante la salida del arquero Jordan García.
Revisa el gol de Argentina:
¡Gol de Argentina! Mateo Silvetti no falla y abre el marcador#NuestroMundialSub20 pic.twitter.com/ppKgX38qpX— TUDN MEX (@TUDNMEX) October 16, 2025