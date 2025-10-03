Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20
[VIDEO] Nicolás Cárcamo acercó a La Roja a octavos del Mundial sub 20 con el 1-0 ante Egipto
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Chile dio un golpe crucial en el primer tiempo.
La selección chilena sub 20 se ilusionó con entrar a octavos de final del Mundial de la categoría tras abrir la cuenta ante Egipto en la última fecha del Grupo A.
El combinado nacional inició la jugada en el mediocampo, tras un despeje largo desde el fondo. Nicolás Cárcamo (26') se acomodó fuera del área para poner el 1-0 con un latigazo a ras de césped.
- Revisa el gol chileno:
¡GOLAAAAZO DE LA ROJA!— DSPORTS Chile (@DSportsCL) October 3, 2025
Javier Carcamo y un remate fenomenal para marcar el 1-0 de Chile ante Egipto.
pic.twitter.com/2wuIKgKM1I