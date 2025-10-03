Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago11.3°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

[VIDEO] Nicolás Cárcamo acercó a La Roja a octavos del Mundial sub 20 con el 1-0 ante Egipto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Chile dio un golpe crucial en el primer tiempo.

[VIDEO] Nicolás Cárcamo acercó a La Roja a octavos del Mundial sub 20 con el 1-0 ante Egipto
 Photosport
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección chilena sub 20 se ilusionó con entrar a octavos de final del Mundial de la categoría tras abrir la cuenta ante Egipto en la última fecha del Grupo A.

El combinado nacional inició la jugada en el mediocampo, tras un despeje largo desde el fondo. Nicolás Cárcamo (26') se acomodó fuera del área para poner el 1-0 con un latigazo a ras de césped.

- Revisa el gol chileno:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada