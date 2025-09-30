[VIDEO] ¡Notable! Sebastián Mella salvó el arco de La Roja con tapadón en un penal de Japón

El arquero Sebastián Mella se lució este martes en el Estadio Nacional al atajar un penal de Rento Takaoka, mantienendo el empate parcial 0-0 en la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub 20.

En la falta, Matías Pérez derribó a Takaoka y el árbitro marroquí Jalal Jayed cobró el penal, aunque tuvo que revisar la acción, luego que la banca de La Roja utilizara la tarjeta verde.

Tras validar la infracción, el propio Takaoka tomó el balón y disparó, pero Mella se lanzó hacia su izquierda y evitó el gol, desatando la alegría chilena en el Nacional (35').