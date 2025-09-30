[VIDEO] Rion Ichihara anotó de penal para Japón ante La Roja en el Mundial Sub 20

La selección de Japón abrió la cuenta ante La Roja en la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub 20, con un penal ejecutado por Rion Ichihara.

El equipo asiático tuvo esta segunda oportunidad, después del penal desperdiciado en la primera parte, tras una falta de Willy Chatiliez sobre Sunsuke Saito, e Ichihara superó la cobertura de Sebastián Mella para silenciar el Estadio Nacional (54').

Revisa el gol de Japón: