Hijo de Nelson Acosta: Mi papá está delicadito de salud, pero bien cuidado y con harto cariño

Damián Acosta, hijo de Nelson Acosta, habló sobre el estado de salud del histórico exseleccionador de La Roja y multicampeón del fútbol chileno, quien padece Alzheimer desde 2017.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, el hijo menor del "Pelado" afirmó que "mi papá está en su casa, en San Vicente de Tagua Tagua, delicadito de salud, pero sigue bien cuidado y con harto cariño".

Acosta, de 81 años, ha generado preocupación en el mundo del fútbol en los últimos meses, debido a su delicada situación. En mayo pasado, Italo Traverso, excolaborador en la selección, contó que el nacido en Uruguay no puede hablar ni gesticular, además de ser alimentado por sonda.

"Don Nelson", como es recordado con cariño, llegó a Chile en la década de los 70, su época aún como futbolista, con pasos por Everton, O'Higgins, Fernández Vial y Lota Schwager, club donde terminó su carrera profesional en 1984.

En ese mismo año comenzó en el Vial su carrera como entrenador, un periplo que le permitió dejar huella en varios clubes nacionales.

Ganó dos Copa Chile con Unión Española, y ganó tres títulos nacionales: Dos con Cobreloa y uno con Everton.

A nivel de selecciones, llevó a La Roja al Mundial de Francia 1998, después de 16 años de ausencias en torneos planetarios, y conquistó una inédita medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney, en Australia, en el año 2000.