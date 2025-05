Ítalo Traverso detalló delicada situación de Nelson Acosta: "Ya no habla, no hace gestos"

Ítalo Traverso, expreparador físico y colaborador de Nelson Acosta en la selección chilena, contó detalles de la delicada situación de salud del técnico que llevó a La Roja al Mundial de 1998, quien a sus 80 años está afectado por un alzhéimer muy avanzado.

"Nelson ya no habla, no hace gestos. Le hacen el aseo, lo alimentan por sonda. No es lo que uno quisiera para cualquier ser humano", contó Traverso en diálogo con Redgol.

Traverso también lamentó que no se hicieran homenajes al entrenador, señalando que estas alturas "ya no sirve".

"Yo creo que hubo un momento en que trataron de hacerle un reconocimiento, pero ya era tarde. Y si lo hacen ahora ya no sirve. Había que hacerlo en vida, cuando estaba lúcido. Como lo han hecho con Carlos Caszely ahora. Eso era, pero ya pasó la vieja", afirmó.

Por último, remarcó que "igual hay reconocimiento de la gente" con el exDT de La Roja y resaltó: "Pero tenía grandes logros. Fue un tipo exitoso, eso nadie lo puede negar. Pasamos a octavos de final en el Mundial de Francia 98, con dos pesos, viajando en clase turista".