Neymar recorrió Nueva York con extravagante "disfraz" para ocultar su identidad

Tras finalizar la temporada con Santos manteniendo la categoría en el Brasileirao junto con la clasificación a la Copa Sudamericana, el astro Neymar decidió tomarse un descanso y en sus vacaciones recorrió Nueva York con un extravagante disfraz.

Para ocultar su identidad, el futbolista brasileño se cubrió el rostro casi por completo con un pasamontañas de tejido de punto en tonos lilas, dejando apenas visibles sus ojos y boca.

Así mismo, completó su "disfraz" con una voluminosa chaqueta acolchada de colores pastel estilo tie-dye y una capucha blanca.

La combinación de colores vibrantes y el rostro totalmente tapado junto a su pareja, Bruna Biancardi, le dieron un misterioso que, irónicamente, despertó más curiosidad entre los transeúntes.