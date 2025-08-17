Neymar sobre la peor goleada sufrida en su carrera: "Fue una mierda, una vergüenza"

El delantero brasileño Neymar, describió como "una mierda y una vergüenza" la goleada por 0-6 que Santos sufrió este domingo ante el Vasco da Gama por el Brasileirao.

"Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", afirmó el exjugador de FC Barcelona y de PSG a los periodistas.

La imagen que resumió la humillación fue el abrazo que el técnico de Vasco da Gama, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, tuvo que dar al final del partido a un inconsolable Neymar, que abandonó la cancha llorando y ocultando el rostro con la camiseta.

El delantero, que lucha por volver a ser convocado a la selección brasileña, nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia.

Y muchos de los 53.000 asistentes al estadio Morumbi este domingo habían acudido al partido con la esperanza de ver una exhibición de Neymar, pero terminaron dándole la espalda a su equipo.

Pocos minutos después de la goleada, Santos anunció la rescisión del contrato del técnico Cleber Xavier.

El 6-0 es la mayor goleada que Vasco le ha propinado al Santos en 98 años de disputas entre ambos clubes y la mayor paliza sufrida por el equipo de Pelé como anfitrión en juegos por el Brasileirao.

La derrota dejó a Santos en el puesto decimoquinto de la clasificación, con 21 puntos y un partido pendiente, en la mira de los clubes que intentan de salir de entre los cuatro últimos, que son castigados con el descenso.