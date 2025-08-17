Neymar sobre la peor goleada sufrida en su carrera: "Fue una mierda, una vergüenza"
Santos, el cuadro del astro brasileño cayó ante Vasco Da Gama.
El delantero brasileño Neymar, describió como "una mierda y una vergüenza" la goleada por 0-6 que Santos sufrió este domingo ante el Vasco da Gama por el Brasileirao.
"Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", afirmó el exjugador de FC Barcelona y de PSG a los periodistas.
La imagen que resumió la humillación fue el abrazo que el técnico de Vasco da Gama, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, tuvo que dar al final del partido a un inconsolable Neymar, que abandonó la cancha llorando y ocultando el rostro con la camiseta.
El delantero, que lucha por volver a ser convocado a la selección brasileña, nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia.
Y muchos de los 53.000 asistentes al estadio Morumbi este domingo habían acudido al partido con la esperanza de ver una exhibición de Neymar, pero terminaron dándole la espalda a su equipo.
Pocos minutos después de la goleada, Santos anunció la rescisión del contrato del técnico Cleber Xavier.
El 6-0 es la mayor goleada que Vasco le ha propinado al Santos en 98 años de disputas entre ambos clubes y la mayor paliza sufrida por el equipo de Pelé como anfitrión en juegos por el Brasileirao.
La derrota dejó a Santos en el puesto decimoquinto de la clasificación, con 21 puntos y un partido pendiente, en la mira de los clubes que intentan de salir de entre los cuatro últimos, que son castigados con el descenso.
Neymar, LLORANDO DESCONSOLADO en el Morumbí, después de que Santos pierda ¡0-6! vs Vasco Da Gama.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 17, 2025
El abrazo de Fernando Diniz dice todo.
Tremendo momento. 💔🇧🇷 pic.twitter.com/jEqMtU3NWm