[VIDEO] "Los tres más grandes": El curioso bóxer que le regalaron a Neymar
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
En el calzoncillo aparece además Lionel Messi.
El delantero brasileño Neymar podría haber recibido el regalo más extraño de un fanático en su carrera luego de que le dieran un bóxer estampado.
En la imagen luce él en una pierna y Lionel Messi en la otra, con el espacio en la ingle marcado humorísticamente como el tercer integrante de los "Tres Grandes".
Mira acá el registro
