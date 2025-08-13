Martín Rodríguez se despidió de Ñublense: Siempre supe que esta etapa podía ser corta

El atacante Martín Rodríguez usó sus redes sociales para despedirse de Ñublense, club donde estuvo apenas seis meses y del cual se desvinculó ayer martes para buscar una nueva experiencia en el fútbol extranjero.

Tras conocerse la noticia, el propio jugador publicó en su cuenta en Instagram un adiós del cuadro chillanejo y agradeció a la institución.

"Hoy me toca despedirme de Ñublense, un club que me abrió las puertas y me recibió con cariño desde el primer día", comenzó diciendo el atacante.

"Llegué en febrero con muchas ilusiones y con la esperanza de aportar mi fútbol al equipo. No fue el semestre que soñé, pero en ningún momento dejé de dar lo mejor de mí, de ser profesional y de respetar esta camiseta", añadió.

"Estos seis meses fueron intensos y llenos de aprendizajes. Siempre supe que esta etapa podía ser corta, pero eso no le quita el valor a lo vivido. Me llevo el apoyo de mis compañeros, el trabajo de todo el staff y, sobre todo, el cariño de la gente que me alentó incluso en los momentos difíciles", complementó Rodríguez, quien con la camiseta roja jugó 16 partidos y marcó dos goles.