Tópicos: Deportes | Fútbol | Ñublense

Ronald Fuentes conoció su castigo por insultos a Piero Maza

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El DT de Ñublense recibió una fecha de castigo por la expulsión en el partido con O'Higgins.

Ronald Fuentes conoció su castigo por insultos a Piero Maza
En portada

El Tribunal de Disciplina de la ANFP castigó con una fecha a Ronald Fuentes, técnico de Ñublense, por los insultos al árbitro Piero Maza, durante la derrota del cuadro chillanejo ante O'Higgins el pasado fin de semana, en la fecha 27 de la Liga de Primera.

Fuentes fue expulsado por "conducta inadecuada dentro del banco", según consignó Maza en su informe arbitral.

De acuerdo al árbitro, Fuentes empleó "lenguaje ofensivo y humillante. Luego de una sanción, se refiere al árbitro central a viva voz 'No te hiciste el guapo en argentina y te haces el guapo aquí culiao'".

También fue castigado con tres fechas el preparador de arqueros de Ñublense, Claudio Osses, también por graves insultos a Maza.

"Emplea lenguaje insultante contra el árbitro del partido 'que estás cobrando concha de tu madre, hijo de puta, cagón'", denunció Maza.

Con esta situación, Fuentes se perderá el próximo partido con los chillanejos, ante Huachipato, el lunes 24 de noviembre, en la fecha 28 ; Osses, en tanto, no podrá acompañar al equipo en lo que queda de torneo.

 

