Ronald Fuentes: "Ojalá que ante Colo Colo se nos siga dando jugar bien contra equipos grandes"

Colo Colo lucha por intentar clasificar a una copa internacional de cara a la próxima temporada y este sábado 1 de noviembre buscará mantener el sueño de ese objetivo cuando visite a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Y en la antesala al cotejo, el técnico de los Diablos Rojos, Ronald Fuentes, anticipó que intentarán ponerle las cosas difíciles al Cacique y conseguir un triunfo para sacudirse de sus últimas derrotas.

"Siempre pensamos que el partido siguiente, cuando no nos va bien, es el ideal para poder lograr eso y ahora con Colo Colo con mayor razón", expresó el DT en conferencia de prensa.

Además, destacó el rendimiento del conjunto chillanejo frente a los equipos grandes: "Ojalá se siga dando eso de que Ñublense juega bien con los equipos grandes y que logre buenos resultados. Está la desesperación un poco de Colo Colo por ganar, la obligación la tiene, porque si no se le va a arrancar Cobresal por el cupo a torneo internacional".

En cuando al elenco albo, sostuvo: "Es un equipo que con la llegada de Ortiz, si vamos a los números que son indicadores importantes, ha tenido muchas oportunidades de gol, al menos siete u ocho y de ahí para arriba.

"Con Iquique tuvo doce, ahora con Limache tuvo diez, que son oportunidades de gol. Tenemos que preocuparnos mucho de eso, saber jugar con la desesperación de Colo Colo, sin dejar lo nuestro de lado", añadió.

Por último, Fuentes agregó: "Eso es lo que hemos tratado de hacer, que es jugar bien al fútbol, pero sabiendo también que en algún momento tenemos que producir algún cambio de ritmo para sorprenderlos".

Colo Colo visita a Ñublense el sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas (21:00 GMT) por la fecha 26 de la Liga de Primera y todos los detalles los encontrarás en Cooperativa.cl.