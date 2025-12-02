Sergio Gioino sobre Ñublense, club que preside: Nada del equipo funcionó, no le hacemos un gol a nadie

El presidente de Ñublense, Sergio Gioino, se refirió a la situación del equipo -marcha décimo en la Liga de Primera a una fecha de su final- y criticó duramente a los jugadores del plantel: "Decir que nos salvamos del descenso es como dar pena".

"Nada del equipo funcionó, no logramos ningún objetivo, quedamos eliminados de mala forma de la Copa Chile y quedamos mal en el torneo. Obviamente hay que hacer cambios y apuntar a un equipo competitivo para el próximo año, porque este grupo no dio resultado", comentó Gioino.

También hizo enfasis en un dato que preocupó al cuadro de Ñublense durante toda la temporada: "No le hacemos un gol a nadie, tenemos la delantera menos efectiva del campeonato, por eso estamos donde estamos, por eso nos cuesta ganar y no avanzamos, lamentablemente".

Por último Goino no ve el mérito en la posición actual del equipo: "Jamás ha estado en mente desde que estoy en el club. Es el primer año en el que no clasificamos a algo".