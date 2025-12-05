Francisco Meneghini abordó opción de la U: Me considero un entrenador de procesos

Si bien no habló directamente de la posibilidad de llegar a Universidad de Chile, el técnico de O'Higgins, Francisco Meneghini, tuvo palabras para la posibilidad de quedarse o de dejar la institución celeste.

"Estamos enfocados en ganar este partido. El balance y conversaciones sobre el partido se darán después del partido. Hemos tenido diálogo permanente con la nueva propiedad, habrá tiempo de conversar sobre la renovación. Hay que estar enfocados en esta última final este sábado, coronar la temporada con una clasificación a Copa Libertadores sería muy bueno", comentó Paqui en relación al duelo de mañana sábado ante Everton.

Ante ello, Meneghini expresó con seguir ligado al cuadro de Rancagua es una opción.

"Continuar es una posibilidad. Independiente de como fuera la campaña, en todos los clubes en que he estado me proyecto. Me considero un entrenador de procesos y creo que el club tiene condiciones para seguir en esa línea de crecimiento la temporada que viene. Sabré la intención de los dirigentes, pero es un club con potencial, se están generando las bases para seguir construyendo", expresó.

"Lo más importante es tener clara la función de cada uno y cómo se va a funcionar. Con la familia Abumohor trabajamos muy bien hasta que estuvieron, la nueva propiedad tiene su forma. Conversando se pueden entender las partes. Tengo contrato hasta el sábado e independiente de lo que pase, vamos a conversar para ver qué quieren", completó.