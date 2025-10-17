Joaquín Montecinos: Sé que en O’Higgins me deben odiar

El delantero Joaquín Montecinos rompió el silencio tras su polémica y abrupta salida de O'Higgins de Rancagua, reconociendo el malestar que generó su fallido traspaso a Colo Colo.

En una entrevista con Picado TV, el futbolista transparentó la situación y fue directo al admitir la percepción que cree que dejó en la hinchada celeste: "Yo aclaro esto, sé que en O'Higgins me deben odiar".

Montecinos relató que todo comenzó cuando Colo Colo lo sondeó como posible reemplazo ante una eventual partida de Lucas Cepeda. Ilusionado con la oportunidad, el extremo le solicitó al técnico Francisco Meneghini no ser considerado para el partido contra Unión La Calera. Sin embargo, el traspaso se cayó porque Cepeda finalmente no partió de Macul.

El regreso a Rancagua no fue fácil. Según su testimonio, quedó marginado de los planes del entrenador. "Ya no entraba en los planes de Meneghini. Entrenaba solo. Corría no más", precisó, aunque aclaró que "nunca le falté el respeto". Esta situación insostenible derivó en un acuerdo para rescindir anticipadamente su contrato con el club.

El atacante también reveló que su decisión de buscar el fichaje en Colo Colo fue meditada y no un impulso. "Fue una decisión conversada con mi familia. No fue a tontas y a locas, en dos semanas y medias más seré papá", explicó, añadiendo que incluso sus compañeros en O'Higgins "estaban felices que se diera" la oportunidad, mostrando preocupación por él tras la polémica.

Finalmente, Montecinos intentó cerrar el capítulo sin resentimientos, a pesar del amargo desenlace. "Yo solo transparento lo que ocurrió. Cero rencor con 'Paqui'", concluyó el futbolista, quien ahora deberá buscar un nuevo rumbo para su carrera tras su bullada salida del "Capo de Provincia".