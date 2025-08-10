Joaquín Montecinos y su frustrado paso a Colo Colo: Busqué jugármela por una oportunidad

Varios días pasaron tras el frustrado traspaso de Joaquín Montecinos hacia Colo Colo, por lo que durante este domingo el delantero nacional decidió romper el silencio y enfrentar las críticas que vinieron principalmente de los simpatizantes de O'Higgins.

"Hago este video para dirigirme a la gente de O'Higgins. (...) Mi mensaje es que mi compromiso con la institución está desde el día uno. Estoy muy agradecido con la gente de O'Higgins, en general, y sé que es un momento de mucha rabia contra mí por lo que sucedió", comenzó reflexionando en uno de sus videos.

Acto seguido, el atacante explicó: "Busqué jugármela por una oportunidad que se me abrió. Tengo mis objetivos y siempre me ha gustado seguir creciendo. Sentía que este era el segundo paso y me la jugué. Lo más importante para mí es pensar en mi familia. Siento que se malinterpretó todo".

"Sé que la gente tiene mucha rabia conmigo, pero voy a trabajar dentro de la cancha y voy a hablar ahí. Quiero demostrarles que tengo mucho compromiso con la camiseta. El día de mañana esto solo va a ser una anécdota", cerró Montecinos.