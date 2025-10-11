Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago12.9°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

"No crean todo lo que se dice": Montecinos rompió el silencio tras su abrupta salida de O'Higgins

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

“La vida siempre termina acomodando las piezas, sobre todo después de una tormenta”, expresó.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Posterior a su abrupta salida desde O'Higgins, el atacante nacional Joaquín Montecinos no tardó en referirse a la recisión de su contrato a través de un extenso mensaje compartido en sus redes sociales.

El escrito, comenzó indicando que: "Por primera vez en mi carrera me toca salir anticipadamente de una institución. Es una sensación extraña, pero me voy con la frente en alto y con la transparencia que siempre me ha caracterizado".

"Estoy convencido de que la vida siempre termina acomodando las piezas, sobre todo después de una tormenta. Gracias también a la familia Abumohor por creer en mí. No tengo dudas de que, si hubiesen estado al mando, esto jamás habría ocurrido. Los caracteriza la calidad humana y el conocer en profundidad todo lo que pasó", sostuvo.

El otrora seleccionado nacional también les habló directamente a los hinchas rancagüinos: "Entiendo totalmente su enojo y les pido nuevamente disculpas si en algún momento los pasé a llevar. A pesar de todo, me voy muy agradecido con ustedes. Hasta el último partido que jugué sentí su apoyo".

Montecinos finalizó su publicación con una última frase para los fanáticos del Capo de Provincia. "No crean todo lo que se dice... no todo lo que brilla es oro", cerró.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada