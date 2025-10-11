"No crean todo lo que se dice": Montecinos rompió el silencio tras su abrupta salida de O'Higgins
“La vida siempre termina acomodando las piezas, sobre todo después de una tormenta”, expresó.
Posterior a su abrupta salida desde O'Higgins, el atacante nacional Joaquín Montecinos no tardó en referirse a la recisión de su contrato a través de un extenso mensaje compartido en sus redes sociales.
El escrito, comenzó indicando que: "Por primera vez en mi carrera me toca salir anticipadamente de una institución. Es una sensación extraña, pero me voy con la frente en alto y con la transparencia que siempre me ha caracterizado".
"Estoy convencido de que la vida siempre termina acomodando las piezas, sobre todo después de una tormenta. Gracias también a la familia Abumohor por creer en mí. No tengo dudas de que, si hubiesen estado al mando, esto jamás habría ocurrido. Los caracteriza la calidad humana y el conocer en profundidad todo lo que pasó", sostuvo.
El otrora seleccionado nacional también les habló directamente a los hinchas rancagüinos: "Entiendo totalmente su enojo y les pido nuevamente disculpas si en algún momento los pasé a llevar. A pesar de todo, me voy muy agradecido con ustedes. Hasta el último partido que jugué sentí su apoyo".
Montecinos finalizó su publicación con una última frase para los fanáticos del Capo de Provincia. "No crean todo lo que se dice... no todo lo que brilla es oro", cerró.
