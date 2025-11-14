O’Higgins castigó a hinchas durante seis años por desórdenes ante Ñublense

A través de un comunicado, O'Higgins informó un castigo de seis años a dos de sus hinchas por ciertos incidentes en el último partido ante Ñublense en El Teniente, el pasado 8 de noviembre.

La escuadra rancagüina puntualizó que se aplicó el derecho de admisión "en el marco de la Ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional", que concretamente infringieron el "Artículo 76 letra B del Decreto 1046, que dice relación a no participar en riñas, peleas y desórdenes".

Las acciones de ambas personas, identificadas F.J.B.G. y M.B.J.A., fueron calificadas como graves y además del castigo anunciado por el club, también se les aplicarán "las sanciones establecidas en el Protocolo de Aplicación del Derecho de Admisión de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP)".