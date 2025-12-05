Bovaglio tras anunciar su salida de Palestino: La sensación es de un poco de dolor
"Siento que se hizo un trabajo realmente muy bueno", apuntó.
"Siento que se hizo un trabajo realmente muy bueno", apuntó.
En un encuentro que marcó el fin de su ciclo, Lucas Bovaglio anunció que terminó su etapa en Palestino luego de igualar 2-2 ante Huachipato en la última fecha de la Liga de Primera, asegurando que tuvo una gran temporada al mando del club.
"Un rival totalmente renovado que no peleaba por nada y, sinceramente, no sabíamos que esperar de ellos. Siento que lo mínimo que merecía el equipo era el empate que se consiguió al final", comenzó mencionando en torno al encuentro.
Seguido a ello, Bovaglio profundizó que: "Con respecto a nuestro futuro, este es nuestro último día acá en el club. Así que, bueno, agradecido por el año y medio que nos tocó estar en esta hermosa institución".
"La sensación es de un poco de dolor por dejar este lugar. (...) Nos toca no continuar, pero con la tranquilidad y la conciencia tranquila de que entregamos todo. Palestino no tiene el presupuesto de otras instituciones y con los recursos que nos tocó contar, siento que se hizo un trabajo realmente muy bueno", cerró.