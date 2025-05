Conmebol abrió expediente disciplinario contra Palestino por gestos racistas ante Cruzeiro

La Conmebol compartió este martes un expediente disciplinario contra Palestino, a raíz de gestos racistas protagonizados por miembros de su delegación en la derrota 2-1 ante Cruzeiro en Belo Horizonte, por la fecha 5 de la fase grupal en la Copa Sudamericana.

Según lo indicado por el ente rector, hubo infracción a los artículos "12.2 literal j)" y "15.2 del Código Disciplinario", los cuales castigan conductas inapropiadas, alteraciones al orden y expresiones discriminatorias con sanciones económicas que parten desde los 100 mil dólares.

El pasado miércoles 14 de mayo, un video publicado en redes sociales evidenció como una mujer realizaba gestos hacia los hinchas del cuadro brasileño en las gradas del Mineirao. Si bien, desde la parte nacional acusaron provocaciones, esto aún no logra ser comprobado.

Uma mulher no setor destinado a diretoria do Palestino foi flagrada fazendo gestos racistas direcionados a torcida do Cruzeiro ontem.



Também do setor da cúpula chilena, comida, copos e latas foram jogados nos cruzeirenses.



📹 @danieelcamargospic.twitter.com/pC40mux9go