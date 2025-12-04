Cristián Muñoz asoma como sucesor de Lucas Bovaglio en Palestino

Cuando aún no se acaba la Liga de Primera, ya hay movimiento en las bancas de los equipos chilenos luego de que se supiera de la salida del entrenador Lucas Bovaglio de Palestino.

Pese a una campaña que metió al elenco de colonia nuevamente en Copa Sudamericana, de acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes en la dirigencia árabe optaron por la salida del DT, quien llegó al club a mediados de 2024.

Según la misma fuente y a la espera de que se oficialice todo esto una vez terminado el campeonato, Cristián Muñoz, entrenador que logró el título de la Liga de Ascenso con Universidad de Concepción asumirá el próximo año en la escuadra de La Cisterna.

A la espera del duelo de este viernes por la última fecha de la Liga de Primera, Bovaglio suma 67 partidos al mando de Palestino 27 triunfos, 15 empates y 25 derrotas.