Dura baja en Palestino: Ariel Martínez sufrió rotura de ligamentos cruzados

Palestino sufrió una dura baja en su carrera por luchar en la parte alta, ya que este lunes informaron la gravedad de la lesión del volante nacional Ariel Martínez quien tuvo que salir reemplazado en el entretiempo de su visita a Unión La Calera el fin de semana.

Según explicó el comunicado tetracolor, el "Chucky" sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en el sintético del "Nicolás Chahuán Nazar" y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

Con esto, Lucas Bovaglio pierde para lo que resta de temporada una pieza fundamental en su esquema debido a que el mediocampista de 31 años suma 26 titularidades y 31 partidos jugados todas las competiciones disputadas, registrando dos goles anotados y dos asistencias.

Los "árabes" tendrán que sobreponerse a la ausencia del mediocampista para seguir luchando por la clasificación a fase de grupos de Copa Libertadores: Son escoltas del escapado Coquimbo Unido con 39 puntos, solo uno por encima de Universidad de Chile y O'Higgins.