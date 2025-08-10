"En Gaza no hay regalos, hay hambre": Palestino envió duro mensaje en el Día de la Niñez

Como cada 10 de agosto, en Chile se celebró el Día de la Niñez y Palestino realizó una conmemoración por las víctimas de la guerra en la Franja de Gaza.

En primer lugar, los tetracolores realizaron una publicación colaborativa con la Comunidad Palestina de Chile, dando un potente mensaje: "En Gaza no hay regalos, en Gaza hay hambre".

El certero posteo fue acompañado por un directo pie de foto: "Un Día de la Niñez INHUMANO".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Palestino (@palestino)

Luego, el club reafirmó el mensaje que dio antes de enfrentar a Deportes Iquique, con cifras que dan un promedio de un niño fallecido en Gaza cada 12 minutos.

Palestino hizo un llamado por las personas que han perdido la vida, tanto por asesinatos a manos de fuerzas israelíes como por inanición ante el impedimento de recibir ayuda humanitaria por operaciones militares.

"Este Día de la Niñez no seamos indiferentes al Genocidio. Involúcrate", señaló el elenco de La Cisterna.