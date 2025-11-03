Lucas Bovaglio y el triunfo de Palestino: Fue merecida, fuimos superiores

El director técnico de Palestino, Lucas Bovaglio se refirió al arduo trabajo de sus dirigidos para vencer por 2-1 a Deportes Limache y también habló sobre el crucial duelo que tienen contra Coquimbo en la siguiente jornada.

Respecto al resultado, el DT de los árabes destacó que: "Siento que es una victoria merecida, fuimos superiores al equipo rival. En el primer tiempo mostramos asociaciones que no terminaron en gol y se diluyeron, pero es lo que el equipo intentó pregonar durante el año".

"Son tres puntos necesarios para meternos en la pelea, falta poquito. A los que pelean abajo y arriba nos está costando ganar entonces cada triunfo tiene un valor agregado y cuesta en la recta final que los equipos jueguen bien. Ganamos una final, ahora se nos viene el actual y merecido campeón y buscaremos ganar", complementó sobre el partido y lo que queda de campeonato.

En vista a los próximos desafíos, Bovaglio indicó que: "Esta semana es más corta y vamos a utilizar dos días de recuperación e iremos planteando como ganarle a un equipo que parece invencible. Coquimbo es un equipo que gana sistemáticamente, así que es un partido sumamente complejo. Si hay un camino que nosotros conocemos es la identidad de este equipo, tenemos el mayor porcentaje de posesión de balón en la temporada".

Además, se refirió a la implementación de luz artificial en el Estadio de La Cisterna. "Destacar el hecho histórico de jugar con luz en La Cisterna. Es hermoso, es un sueño anhelado por mucha gente, hinchas, dirigentes y la familia del club Palestino. Es un día histórico y tuvo un cierre perfecto", expresó el estratega.

Palestino se medirá contra Coquimbo Unido el sábado 8 de noviembre a las 17:30 horas en la fecha 27 de la Liga de Primera y podrás encontrar todos los detalles del partido en la cobertura de Cooperativa Deportes.