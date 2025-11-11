Palestino lamentó la muerte de Valentina Alarcón, exjugadora del club

El club Palestino lamentó a través de sus redes sociales del fallecimiento a la joven exjugadora del club Valentina Alarcón, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 25 de octubre.

"Nos duele profundamente despedir a Valentina Alarcón, quien vistió con orgullo la camiseta de nuestras series juveniles", manifestó la institución.

"Su partida deja un vacío inmenso en todos quienes compartimos momentos junto a ella. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos en este difícil momento", añadió.

"Desde el Club Deportivo Palestino expresamos además nuestro profundo deseo de que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento y que se haga justicia por Valentina", expresó.

El descubrimiento se produjo en horas de la tarde de ayer lunes, al interior de un domicilio ubicado en la calle Los Alcaldes, en la comuna de La Pintana, en el marco de una investigación por presunta desgracia.