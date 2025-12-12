Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

Palestino recibió la visita de activista brasileño que brindó apoyo a Gaza en la flotilla Sumud

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco nacional está frecuentemente preocupado de la situación en Medio Oriente.

Palestino recibió la visita de activista brasileño que brindó apoyo a Gaza en la flotilla Sumud
 @CDPalestinoSADP
Durante esta semana, Palestino recibió al activista brasileño Thiago Avila y le entregó un regalo por su participación brindando ayuda humanitaria.

"Gracias, Thiago, por tu visita y por tu activismo en defensa de nuestra causa, siendo la voz de #TodoUnPueblo", escribió el elenco "árabe" en redes sociales.

El brasileño integró junto a otros voluntarios internacionales la flotilla Sumud, cuyo objetivo fue llevar ayuda humanitaria a Gaza en medio del conflicto entre Israel-Palestina en Medio Oriente.

Las + leídas
