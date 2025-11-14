Sensible baja en Palestino: Sebastián Pérez fue operado por fractura de antebrazo

En la recta final de la Liga de Primera, Palestino sufrió una sensible baja luego de que el portero Sebastián Pérez fuese operado con éxito después de una fractura de antebrazo que lo dejó con molestias tras el duelo ante Coquimbo Unido.

Según el comunicado de la institución, la situación "dejara inhabilitado (al guardameta) para lo que resta de temporada". Con esto, se perderá los partidos ante Universidad Católica, Deportes La Serena y Huachipato.

Pese a que en el propio comunicado no dieron un tiempo de recuperación se estima que el futbolista de 34 años no estará presente hasta el torneo de 2026.

Actualmente, Palestino marcha quinto en la tabla de posiciones con 45 puntos y lucha por meterse en clasificación para la Copa Libertadores, puestos que son ocupados por Universidad Católica (51) y O'Higgins (50).