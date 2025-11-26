[VIDEO] Joven capitán de la sub 12 de Palestino emocionó a todos con arenga tras eliminar a Colo Colo
El pequeño Benjamín Hernández recibió múltiples elogios en redes sociales por sus palabras.
Un emotivo momento protagonizó el novel capitán de la sub 12 de Palestino, Benjamín Hernández, quien entre lágrimas agradeció a sus compañeros luego de haber vencido a Colo Colo en las semifinales del torneo del Fútbol Joven de la categoría.
"Decirles que hoy me voy a la casa contento, porque esto es fruto de lo que hemos hechos en el año. Los que fallaron el penal, los que no vinieron citados y los que no han jugado... Vamos muchachos", dijo entre lágrimas el joven jugador en un video que subió el club de colonia a sus redes sociales.
