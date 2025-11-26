[VIDEO] Joven capitán de la sub 12 de Palestino emocionó a todos con arenga tras eliminar a Colo Colo

Un emotivo momento protagonizó el novel capitán de la sub 12 de Palestino, Benjamín Hernández, quien entre lágrimas agradeció a sus compañeros luego de haber vencido a Colo Colo en las semifinales del torneo del Fútbol Joven de la categoría.

"Decirles que hoy me voy a la casa contento, porque esto es fruto de lo que hemos hechos en el año. Los que fallaron el penal, los que no vinieron citados y los que no han jugado... Vamos muchachos", dijo entre lágrimas el joven jugador en un video que subió el club de colonia a sus redes sociales.

Mira acá el registro