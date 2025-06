Marcelo Salas y su exigencia del VAR en la B: "Voy por la igualdad, que todo sea más justo"

José Marcelo Salas, histórico delantero nacional y actual presidente de Deportes Temuco, se cansó de las polémicas en la Liga de Ascenso y tal como lo hizo hace algunos meses, volvió a insistir con la implementación del VAR durante el presente año.

En conversación con TNT Sports, el "Matador" aseguró que este pedido lo hace "no solo pensando en Deportes Temuco. Porque muchos pueden decir que estoy reclamando porque no me cobraron un penal, pero no. En la Primera B las cosas tienen que mejorar para todos".

En la misma línea, el ídolo de Universidad de Chile planteó que "voy por la igualdad, que todo sea más justo y ojalá la ANFP pueda hacer algo con el VAR, algo quizás sin invertir tanto y que no sea para el 2026, sino que este año".

En marzo el mandamás del fútbol chileno, Pablo Milad, anunció que a partir de la próxima temporada, la categoría de plata contará con un sistema de VAR Light.

Por último, Salas descartó ponerse como posible sucesor del vigente timonel del balompié criollo, argumentando que "no es mi objetivo trabajar en la ANFP, nunca lo fue, y me lo ofrecieron muchas veces. Ya tengo suficiente con Deportes Temuco".

"Llevo ya 15 años como presidente del club, y hay un desgaste que la gente no ve. Estoy agotado, pero metiéndole todavía", cerró el otrora máximo goleador de la Selección chilena.