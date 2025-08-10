Racing Club oficializó la contratación de Marcos Rojo tras su salida de Boca Juniors

Este domingo Racing Club oficializó la anticipada llegada del defensor argentino Marcos Rojo después de un paso irregular por Boca Juniors, firmando así un acuerdo que le permitirá disputar los octavos de final de la Copa Libertadores contra Peñarol en Montevideo.

Con el dorsal número 6 y el nombre "Marcos R.", el zaguero, que también pude jugar como lateral zurdo, posó para los periodistas en el Estadio 'Cilindro' de Avellaneda después de arribar como agente libre.

Rojo participó este domingo de su primer entrenamiento y el martes podría reforzar a la plantilla en el partido contra Peñarol.

Racing se transformó en el tercer club argentino de la carrera de Rojo luego de surgir en Estudiantes de La Plata y su paso por Boca Juniors, además de sus experiencias internacionales en Manchester United, Sporting de Lisboa y Spartak Moscú.