Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago12.6°
Humedad70%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Racing Club

Racing Club oficializó la contratación de Marcos Rojo tras su salida de Boca Juniors

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El defensor firmó por un año con la “academia” tras arribar como agente libre.

Racing Club oficializó la contratación de Marcos Rojo tras su salida de Boca Juniors
 Racing Club
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este domingo Racing Club oficializó la anticipada llegada del defensor argentino Marcos Rojo después de un paso irregular por Boca Juniors, firmando así un acuerdo que le permitirá disputar los octavos de final de la Copa Libertadores contra Peñarol en Montevideo.

Con el dorsal número 6 y el nombre "Marcos R.", el zaguero, que también pude jugar como lateral zurdo, posó para los periodistas en el Estadio 'Cilindro' de Avellaneda después de arribar como agente libre.

Rojo participó este domingo de su primer entrenamiento y el martes podría reforzar a la plantilla en el partido contra Peñarol.

Racing se transformó en el tercer club argentino de la carrera de Rojo luego de surgir en Estudiantes de La Plata y su paso por Boca Juniors, además de sus experiencias internacionales en Manchester United, Sporting de Lisboa y Spartak Moscú.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada