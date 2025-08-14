Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid: Voy a dejar la vida

El argentino Franco Mastantuono vivió su esperada presentación como nuevo jugador de Real Madrid, con una conferencia de prensa luego de cumplir 18 años y así quedar habilitado para firmar su contrato, por seis temporadas.

"Es un día muy especial para mí, hoy se cumple un sueño como futbolista y como persona, llegar al club más grande del mundo", inició el trasandino en su improvisado discurso.

"Estoy muy contento, quiero transmitir alegría porque va a ser un día recordado para mi historia. Agradezco a mi gente, a mamá, papá, mis hermanos, que son indispensables para mí. Los quiero mucho y quiero que lo disfruten como yo", prosiguió, agradeciendo también a amigos y el resto de su familia.

Mastantuono resaltó los "valores" que le ha inculcado su familia para llegar hasta el Real Madrid: "Me ha marcado mucho el camino y tengo que seguir aprendiendo mucho de los valores de mi círculo íntimo que es lo mejor que tengo".

"Prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve y hoy se hace realidad. Van a estar con un hincha dentro de la cancha y espero conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!", sentenció.