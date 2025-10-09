La casa de Vinicius sufrió un incendio por una falla eléctrica en el sauna

Un incendio de origen eléctrico afectó este jueves a la vivienda del futbolista de Real Madrid, Vinicius Junior, situada en la urbanización La Moraleja, en el barrio Alcobendas.

Según lo publicado por el diario Marca, el fuego se inició en el falso techo del sauna del sótano de la vivienda,la cual quedó completamente calcinada.

El aviso al número de emergencia se produjo en torno a las 11 de la mañana, y hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que lograron controlar las llamas y ventilar las estancias afectadas.

De acuerdo a la misma fuente, el humo llegó a llenar dos plantas de la casa, aunque no se han registrado heridos ni intoxicados dado que el futbolista no se encontraba en el domicilio en el momento del incidente.

Las primeras hipótesis apuntan a un fallo eléctrico como causa del incendio y a eso del mediodía español los efectivos abandonaron el lugar con la situación ya controlada.