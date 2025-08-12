Real Madrid reclamó por duelo de Villarreal y FC Barcelona en Miami

Real Madrid mostró su "más firme rechazo" a la propuesta de disputar en Miami el partido entre Villarreal y FC Barcelona.

A través de un comunicado oficial, el club blanco denunció que la medida, impulsada por La Liga con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), altera el equilibrio competitivo y vulnera los principios básicos de la competición.

En su comunicado, el club "merengue" argumenta que jugar fuera de España "vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial" que rige las ligas a doble vuelta, otorgando una "ventaja deportiva indebida" a los clubes implicados. La entidad presidida por Florentino Pérez también criticó que esta iniciativa fue impulsada "sin información ni consulta previa a los clubes", rompiendo la igualdad entre los contendientes.

Para frenar la propuesta, Real Madrid ha emprendido acciones inmediatas y solicitó a la FIFA que no autorice el encuentro sin el consentimiento unánime de todos los clubes, ha pedido a la UEFA que inste a la RFEF a retirar la solicitud basándose en un criterio de 2018, y ha instado al Consejo Superior de Deportes (CSD) a no conceder la autorización administrativa necesaria.

El club considera que la medida sentaría "un precedente inaceptable" y que sus consecuencias "supondrían un antes y un después para el mundo del fútbol". La iniciativa de llevar partidos a Estados Unidos es un viejo anhelo de LaLiga, que ahora cuenta con el impulso del nuevo presidente de la RFEF, Rafael Louzán, para concretarse, encontrando en Real Madrid a su primer y más férreo opositor.