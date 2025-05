Vinicius declaró que temió estar en peligro por el muñeco colgado con su imagen

El jugador brasileño de Real Madrid Vinicius declaró este lunes que se sintió ofendido al saber que alguien había colgado un muñeco con su imagen junto a la ciudad deportiva madridista de Valdebebas, ya que se hizo "por racismo y por odio a su persona y al Real Madrid", y que se planteó si él o su familia "estaban en peligro".

Vinicius declaró por videoconferencia como perjudicado en el juicio a cuatro acusados de colgar de un puente cerca de la ciudad deportiva de Real Madrid un muñeco con la camiseta del jugador junto a una pancarta con la leyenda "Madrid odia al Real".

Vinicius, que declaró durante unos 10 minutos y respondió a todas las partes, dijo que se enteró de lo ocurrido por las redes sociales. "Fue un día muy triste para mí porque desperté por la mañana y vi que había colgado un muñeco con mi camiseta", expresó.

"Me ha afectado en todo. Era un partido importante contra Atlético, yo estaba muy tranquilo para jugar y cuando me despierto y veo un muñeco colgado con mi nombre no sabía si yo estaba en peligro y mi familia también", añadió.

Preguntado sobre cuál fue el motivo por el que cree que se llevó a cabo esta acción, ha contestado que "por racismo y por odio contra mi persona y sobre todo con el Real Madrid".

"Fue por mi color de piel y por odio hacia mi persona", complementó.

Ha precisado que el muñeco estuvo colgado en una carretera por la que él va a su trabajo, aunque no lo vio en persona, y a preguntas de las acusaciones confirmó que ya ha sido víctima de agresiones racistas en varias ocasiones.

"Sobre todo cuando voy a jugar al Metropolitano, me pasa muchas veces", añadió en presencia de los cuatro acusados.